الاتفاق يواصل تحضيراته للفتح.. والمالكي والسليتي يواجهان الإعلام

★ ★ ★ ★ ★

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم السبت على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحضيراً لمواجهة مضيفه الفتح الثلاثاء المقبل في الأحساء.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين استرجاعية للمجموعة التي خاضت مواجهة الهلال والذي تخلله جري حول الملعب، ثم أجرت المجموعة تدريب كرة القدم على شبكة الطائرة، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي بجانب لاعب الوسط نعيم سليتي مؤتمراً صحفياً عند الساعة الـ4:45 عصر يوم غدٍ الأحد بقاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين