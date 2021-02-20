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أمريكا: نجم نيجيري ساعد في جريمة قرصنة

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أمريكا: نجم نيجيري ساعد كوريا الشمالية في جريمة قرصنة أمريكا: نجم نيجيري ساعد في جريمة قرصنة

مصراوي Masrawy

07:19 م السبت 20 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولون أمريكيون إن أحد المشاهير النيجيريين على موقع "إنستجرام" ساعد قراصنة كوريين شماليين في غسل أموال مسروقة من بنك مالطي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي إن رامون أولورونوا عباس لعب دورًا داعمًا في عمليات الاحتيال الإلكترونية التي ارتكبها ثلاثة مبرمجي كمبيوتر متهمين بسرقة أكثر من 3ر1 مليار دولار من النقد والعملات المشفرة.

ولدى عباس، المعروف على نطاق واسع باسم "هاشبابي" والمحتجز في الولايات المتحدة لحين محاكمته، 5ر2 مليون متابع على إنستجرام، حيث كان ينشر بانتظام صورا مع سيارات فاخرة أو على متن طائرات خاصة.

قال جون ديمرز، مساعد المدعي العام الأمريكي، بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة إلى جون تشانج هيوك وكيم إيل وبارك جين هيوك، إن عملاء الدولة في "هم أكبر لصوص بنوك في العالم".

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء، إن ثلاثة من مبرمجي الكمبيوتر الكوريين الشماليين دبروا سلسلة واسعة من الهجمات الإلكترونية، في محاولة لسرقة أكثر من 3ر1 مليار دولار من الأموال والعملات المشفرة من المؤسسات المالية.

ومن عام 2015 حتى عام 2019، حاول قراصنة الإنترنت سرقة أكثر من 2ر1 مليار دولار من البنوك في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2014، اخترق المبرمجون شركة "سوني بيكتشرز"، في رد فعل على فيلم كوميدي يسخر من حكومة كوريا الشمالية.

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