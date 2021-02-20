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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن اكتشاف أول حالة لإصابة البشر بسلالة (إتش 5 إن 8) من إنفلونزا الطيور.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك قولها إن خبراء مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية اكتشفوا المادة الجينية للسلالة المذكورة لدى سبعة من موظفي مصنع الدواجن الواقع في جنوبى البلاد الذي تم رصد تفشي إنفلونزا الطيور فيه أواخر العام الماضي.

وأكدت بوبوفا أن هؤلاء المصابين كانوا في حالة جيدة وتعافوا على وجه السرعة نسبيا ولم تظهر لديهم أي أعراض ملموسة، مشيرة إلى أن الخبراء في الوقت نفسه رصدوا تغيرات في أجسام المرضى واستجابة مناعتهم لإصابتهم.

ولفتت المسؤولة إلى أن الإجراءات السريعة أتاحت منع تفشي الفيروس في المصنع المذكور.

وأشارت بوبوفا إلى أن هذه تعد أول حالة لإصابة البشر بسلالة (إتش 5 إن 8) في العالم، مضيفة أن هذه السلالة ليست قادرة حتى الآن على الانتقال من شخص إلى آخر، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى ذلك.

وشددت المسؤولة الروسية على أن ذلك يتيح للعالم أجمع وقتا للاستعداد لمواجهة هذا التحدي والتصدي له بالشكل والوقت المناسبين.