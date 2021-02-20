أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تسجل أول حالة إصابة البشر بإنفلونزا الطيور

Print
روسيا تسجل أول حالة إصابة البشر بإنفلونزا الطيور تسجل أول حالة إصابة البشر بإنفلونزا الطيور

مصراوي Masrawy

07:15 م السبت 20 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن اكتشاف أول حالة لإصابة البشر بسلالة (إتش 5 إن 8) من إنفلونزا الطيور.

ونقلت قناة اليوم عن آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك قولها إن خبراء مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية اكتشفوا المادة الجينية للسلالة المذكورة لدى سبعة من موظفي مصنع الدواجن الواقع في جنوبى البلاد الذي تم رصد تفشي إنفلونزا الطيور فيه أواخر العام الماضي.

وأكدت بوبوفا أن هؤلاء المصابين كانوا في حالة جيدة وتعافوا على وجه السرعة نسبيا ولم تظهر لديهم أي أعراض ملموسة، مشيرة إلى أن الخبراء في الوقت نفسه رصدوا تغيرات في أجسام المرضى واستجابة مناعتهم لإصابتهم.

ولفتت المسؤولة إلى أن الإجراءات السريعة أتاحت منع تفشي الفيروس في المصنع المذكور.

وأشارت بوبوفا إلى أن هذه تعد أول حالة لإصابة البشر بسلالة (إتش 5 إن 8) في العالم، مضيفة أن هذه السلالة ليست قادرة حتى الآن على الانتقال من شخص إلى آخر، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى ذلك.

وشددت المسؤولة الروسية على أن ذلك يتيح للعالم أجمع وقتا للاستعداد لمواجهة هذا التحدي والتصدي له بالشكل والوقت المناسبين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية