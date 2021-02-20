طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

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حسم الهلال لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم قبل نهايته بجولة؛ وذلك بعد فوزه على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الهلال بالرياض بحضور عضو شرف النادي والداعم الأول للطائرة الأمير خالد بن طلال، ورئيس النادي فهد بن نافل، ومشرف الألعاب الجماعية عضو مجلس الإدارة عبدالإله المقرن. وقاد المباراة تحكيميًّا سعد اليحيوي حكمًا أول، ورائد مطر حكمًا ثانيًا.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي:

20/ 25، 25/ 16، 25/ 18، 25/ 23

وتتبقى للهلال مباراة مع منافسه الأهلي، تعتبر تحصيل حاصل، وفوزه في تلك المباراة سيُنهي الموسم بدون أي خسارة.

وجاءت نتائج بقية المباريات على النحو الآتي:

فوز الأهلي على الاتحاد 3/ 1، فوز الوحدة على ضمك 3/ 0، فوز الفيصلي على الابتسام 3/ 0، فوز الموج على السلام 3/ 2، فوز الخليج على النصر 3/ 2.

الهلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة