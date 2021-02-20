أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

Print

طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

حسم الهلال لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم قبل نهايته بجولة؛ وذلك بعد فوزه على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الهلال بالرياض بحضور عضو شرف النادي والداعم الأول للطائرة الأمير خالد بن طلال، ورئيس النادي فهد بن نافل، ومشرف الألعاب الجماعية عضو مجلس الإدارة عبدالإله المقرن. وقاد المباراة تحكيميًّا سعد اليحيوي حكمًا أول، ورائد مطر حكمًا ثانيًا.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي:
20/ 25، 25/ 16، 25/ 18، 25/ 23

وتتبقى للهلال مباراة مع منافسه الأهلي، تعتبر تحصيل حاصل، وفوزه في تلك المباراة سيُنهي الموسم بدون أي خسارة.

وجاءت نتائج بقية المباريات على النحو الآتي:
فوز الأهلي على الاتحاد 3/ 1، فوز الوحدة على ضمك 3/ 0، فوز الفيصلي على الابتسام 3/ 0، فوز الموج على السلام 3/ 2، فوز الخليج على النصر 3/ 2.

طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز بعد عبور الترجي

الهلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

شبكة عيون الإخبارية