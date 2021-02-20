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الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس

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الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس
بسبب العاصفة الشتوية الشديدة

الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ وكارثة كبرى في ولاية تكساس بعد أن تسببت عاصفة شتوية في انقطاع التيار الكهربائي، وتعطُّل المياه عن الملايين في الولاية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)توفير مساعدات الطوارئ الفيدرالية لولاية تكساس لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية في المناطق المتضررة من العاصفة الشتوية الشديدة التي بدأت في 11 فبراير 2021، وما زالت مستمرة.أمريكا تكساس الولايات المتحدة الأمريكية ولاية تكساس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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