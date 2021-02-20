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"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين والمتضررين بمأرب

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية، و200 خيمة، و1,200 بطانية، و200 حقيبة إيوائية طارئة كمساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للنازحين والمتضررين بمحافظة مأرب.

وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بالجهود الإنسانية التي يبذلها المركز بمحافظة مأرب خاصة الجهود العاجلة.
تأتي المساعدات في إطار التدخل الطارئ والعاجل الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للنازحين والمتضررين بمحافظة مأرب.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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