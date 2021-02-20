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النيابة الإدارية تكلف المستشارة ديانا ماجد بمباشرة سلطة الاتهام

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النيابة الإدارية تكلف المستشارة ديانا ماجد بمباشرة سلطة الاتهام النيابة الإدارية تكلف المستشارة ديانا ماجد بمباشرة سلطة الاتهام

مصراوي Masrawy

07:06 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمود السعيد:

حضرت اليوم السبت المستشارة ديانا ماجد جبران، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار السالف في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي،رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

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