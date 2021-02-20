رفيق الدراسة مزقه بسكين الغدر.. ملابسات مقتل طالب على يد شاب بالصف

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

منذ أسبوعين اشترى والد "محمود" مركبة "توك توك"، وأسند مهمة قيادتها إلى شاب يدعى "رفعت" 20 سنة، جمعته علاقة زمالة بنجله في المعهد الديني بالمرحلة الابتدائية.

لم تمر سوى أيام معدودة على عمل "رفعت" حتى اقترض 150 جنيها من صديقه "محمود" على وعد بسداد المبلغ في أقرب فرصة لكن تعاطيه للمخدرات حال دون ذلك.

مع طلب صاحب الـ18 سنة من زميل الدراسة رد المبلغ وجد مماطلة وتهرب من الوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه. قرر الشاب العشريني كتابة النهاية بشكل دموي.

مع وقت الظهيرة تناول "رفعت" أقراصا مخدرة فقد معها اتزانه. توجه إلى منزل عمه وحصل على سكين أخفاها بين طيات ملابسه في انتظار اللحظة التي رسم عقله الباطن تفاصيلها.

بعد مرور 3 أيام، اكتشف راعي أغنام جثة شاب بالصدفة داخل أرض مليئة بالهيش خلف أحد المستشفيات بقرية الشرفا.

على الفور أبلغ راعي الأغنام شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم الصف الذي انتقل إلى محل البلاغ على رأس قوة مكبرة.

وكشفت المعاينة تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.أ." 18 سنة، بها آثار طعنات نافذة في الجسم، وأن تاريخ الوفاة يعود إلى 3 أيام تقريبًا.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بقيادة العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، وبمشاركة الرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف.

تحريات الرائد أحمد ماهر معاون مباحث الصف، توصلت إلى أن الضحية طالب المتهم برد مبلغ مالي أقرضه إياه في وقت سابق إلا أن الأخير اتخذ من المماطلة نهجا مستمرا.

لم تتوقف مطالبات الشاب للحصول على المبلغ فخطط الجاني للتخلص منه. طلب منه توصيله إلى إحدى المناطق وما أن وصل إلى منطقة زراعية باغته بطعنات نافذة فأرداه قتيلا.

تخلص المتهم من الجثة بأرض مليئة بالهيش خلف مستشفى بقرية الشرفا، واستولى على هاتف الضحية والتوك توك ولاذ بالفرار.

تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد محمد مختار توصلت إلى أن المتهم لم يكد يفرغ من جريمته حتى تم ضبطه وحجزه بقسم حلوان على ذمة قضية مخدرات، وتم استصدار إذن من النيابة لاستخراجه من محبسه.

وأقر المتهم بجريمته، وأرشد عن التوك توك والهاتف المحمول فضلا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.