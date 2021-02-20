إدانة المعارض نافالني في قضية التشهير بأحد قدامى محاربي الحرب العالمية الثانية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قضت محكمة روسية، اليوم السبت، بإدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني، في قضية التشهير بأحد محاربي الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت القاضية فيرا أكيموفا القرار، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك اليوم السبت "ارتكب نافالني جريمة بموجب المادة 128.1 من القانون الجنائي الروسي".

وسيتم الإعلان عن مدة العقوبة لاحقا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدر بحق نافالني حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه عقب إدانة سابقة بالاحتيال.

وصدر هذا الحكم على الرغم من حقيقة أنه لم يستطع التواصل مع ضباط الإفراج المشروط لأنه تم نقله إلى ألمانيا وهو في غيبوبة بعد تعرضه لهجوم بغاز أعصاب، ثم مكث هناك لعدة أشهر للتعافي. وتم إلقاء اللوم في الهجوم على نطاق واسع على عملاء روس.

وأثارت القضية انتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم وتسببت في اندلاع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء روسيا.

ويتوقع محامو نافالني أن يقضي عامين وثمانية أشهر في السجن بعد أن أمضى عدة أشهر في الإقامة الجبرية والاعتقال.