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مسؤول يكشف موعد بدء تشغيل الخط البحري المباشر بين إيران وسوريا

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال حسومي، اليوم السبت، إنه "وفق برنامج دعم الصادرات والخطط الموضوعة داخل البلاد، سيبدأ العمل بهذا الخط البحري مباشر اعتبار من 10 مارس/آذار 2021". 

وأضاف أنه "سيتم توظيف الخط البحري بين بندر عباس واللاذقية، في مجال نقل حمولات البضائع السائبة الإيرانية بصورة منتظمة شهريا إلى سوريا".

© Sputnik . Mohammad Damour

وأوضح أنه "ستبحر فيه سفن ناقلة لمختلف السلع بما فيها السائبة والعامة ونقل الحاويات".

وأشار إلى أنه يتوقع "زيادة رحلات الخط البحري المباشر بين البلدين إلى رحلتين شهريا فيما اذا لقي تدشينه ترحيبا من قبل التجار وأصحاب الصادرات".

وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة ترأس قبل أيام وفداً اقتصادياً، يضم رجال أعمال ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، زار مدينة حلب، التقى خلالها بمسؤولين في غرفتي التجارة والصناعة.

وتم بحث مجموعة من المقترحات والمشاريع التي سيتم العمل عليها خلال العام 2021، منها: تنظيم عدد من المعارض للمنتجات الإيرانية والمواد الخام في حلب، في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وتقديم قطع الغيار للشركات والمصانع المتضررة في المدن الصناعية الرئيسية في حلب، والمساعدة في تأمين مستلزمات الصناعة والآلات الصناعية.

كما تم خلال اللقاء تنظيم قائمة بالمواد الأولية التي يحتاجها الصناعيون والتجار الحلبيون لتأمينها من السوق الإيرانية، والعمل على تأمين طريق بري يصل إيران بحلب، والاتفاق على نظام خاص بالتحويلات المصرفية بين إيران وحلب.

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