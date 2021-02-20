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ويظهر في المقطع المتداول، عسكري يعتدي بالضرب على المواطن بجوار سيارته، بينما قال ناشرو المقطع إن الشاب كان يتحرش بفتاة، بضربته على وجهه، فرد لها الشاب الضربة أمام العسكري، فبدأ العسكري في ضربه بقوة.

​وانتقد عدد من ناشري المقطع تصرف العسكري، بينما أيده البعض الآخر.

ومن جانبه علق المقدم حسين القحطاني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، في السعودية، على المقطع المتداول، مؤكدا أن الشاب قاوم السلطات أثناء توقيفه.

​وكشف القحطاني أن الجهات الأمنية "باشرت بلاغًا تقَدّم به أربع نساء لفرق الأمن الميدانية يوم الجمعة في أحد الأماكن العامة، عن تعرضهن لتحرش من أحد الأشخاص"، بحسب موقع "سبق" السعودي.

وأضاف: "وحال مباشرة رجال الأمن للحالة؛ بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن، ومقاومة رجال الأمن؛ مما اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف".

وتابع القحطاني: "...وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".