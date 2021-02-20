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الكاظمي يوجه باستمرار ملاحقة فلول "داعش" في العراق

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان إن الكاظمي وجه بضرورة "إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

© Photo / Iraqi Joint Operations Command

وأضاف البيان أن الكاظمي زار اليوم قضاء الطارمية، شمالي بغداد، للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من "عصابات داعش".

وقالت خلية "الإعلام الأمني" إن قوات الأمن العراقية داهمت منزلا يتحصن فيه عناصر من التنظيم في أحد بساتين بلدة الطارمية ، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل واثنين من قوات الأمن.

وذكر البيان أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطارمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

تأتي العملية الجديدة بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم انتحاري مزدوج في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.

SputnikNews

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شبكة عيون الإخبارية