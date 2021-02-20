أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس

Print
الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس
بسبب العاصفة الشتوية الشديدة

الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ وكارثة كبرى في ولاية تكساس بعد أن تسببت عاصفة شتوية في انقطاع التيار الكهربائي، وتعطُّل المياه عن الملايين في الولاية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)توفير مساعدات الطوارئ الفيدرالية لولاية تكساس لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية في المناطق المتضررة من العاصفة الشتوية الشديدة التي بدأت في 11 فبراير 2021، وما زالت مستمرة.أمريكا تكساس الولايات المتحدة الأمريكية ولاية تكساس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

شبكة عيون الإخبارية