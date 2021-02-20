بأكثر من مليار وربع.. "استرداد الأموال" توقع تصالحًا مع إبراهيم سليمان ومجدي راسخ

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

عقدت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" توقّع تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم السبت، أن بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.

تجدر الإشارة إلى أن التسوية جاءت بعد طلبين تم تقديمهما من المتهمين إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم محمد سليمان، كان وزير إسكان أسبق صادر بحقه حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد 3 سنوات في 21 ديسمبر 2016، فى اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية أرض شركة "سوديك" بالشيخ زايد، وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في ذات القضية.