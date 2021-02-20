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"كانت رفقة صديقها".. الأمن يُعيد فتاة الجيزة المتغيبة

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"كانت رفقة صديقها".. الأمن يُعيد فتاة الجيزة المتغيبة "كانت رفقة صديقها".. الأمن يُعيد فتاة الجيزة المتغيبة

مصراوي Masrawy

06:30 م السبت 20 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن، فى التوصل إلى مكان تغيب فتاة الجيزة وإعادتها إلى أسرتها عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن غياب فتاة - مقيمة بالجيزة.

و بالفحص تبين قيام والد الفتاة المذكورة بتحرير محضر بغيابها بتاريخ 18 فبراير الماضي، وأنه قد سبق له تحرير محضر بغيابها خلال العام الماضى لاعتراضها على منعها من التواصل مع أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى ( طالب – مقيم بالقاهرة ).

باستدعاء الأخير ومناقشته قرر أن المتغيبة كانت صحبته خلال يوم الغياب وكانت تخشى العودة للمنزل لتأخر الوقت فقام بتوصيلها حتى محطة مترو فيصل واستقلت مركبة "توك توك" وانصرفت ولا يعلم عنها شئ.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان تواجد الفتاة المذكورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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