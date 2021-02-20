أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الخارجية السودانية للاتحاد الأفريقي: متمسكون بإبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

Print
الخارجية السودانية للاتحاد الأفريقي: متمسكون بإبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الخارجية السودانية للاتحاد الأفريقي: متمسكون بإبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

مصراوي Masrawy

06:26 م السبت 20 فبراير 2021

وكالات

التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، اليوم السبت، مبعوثَ مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والسفير محمد بلعيش، الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن ولد لبات، حمل رسالةً من رئيس المفوضية موسى فكي، لبحث تخفيف التوتر بين السودان والجارة إثيوبيا، وسُبل تعزيز نجاح الفترة الإنتقالية، وأوجه التعاون، والتنسيق بين السودان ومفوضية الإتحاد الأفريقي.

أوضحت وزيرة الخارجية موقف السودان، وحرصه علي العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار، لاسيما الجارة أثيوبيا، مشيرةً إلي أن الخارجية السودانية تؤكّد علي الحوار والتفاوض بشأن إبرام إتفاقٍ ملزم حول سد النهضة.

وأكَّدت الوزيرة إلتزام السودان بموجهات وقرارات الإتحاد الإفريقي الخاصة بالحدود المتوارثة، وكذلك قبول تقرير الخبراء الأفارقة بشأن سد النهضة.

وشدَّدت على أن السودانيين موحدون اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، بشأن سيادتهم علي كافة أراضيهم وأمنهم القومي.

من جانبٍ آخر تطرق السفير محمد شريف إلي ضرورة الاهتمام بالوجود الفاعل للموظفين السودانيين في المنظمة الإفريقية، متعهدًا بوفاء السودان بكافة إلتزاماته، ونوَّه إلي أهمية التعامل الجدي مع ملفات السودان لدى المنظمة خاصةً الإقتصادية والزراعية.

من جانبه حث مبعوث مفوضية الإتحاد الإفريقي السيد محمد الحسن ولد لبات علي ضرورة تخفيف حدة التوتر بين البلدين الجارين، مشيراً إلي أن الحل العسكري لا يخدم أياً من الدولتين.

وأكد ‹ولد لبات› حرصَ المفوضية علي إنجاح الفترة الإنتقالية، كما أكَّد على ثقته في إستشرافَ عهدٍ جديدٍ للدبلوماسية السودانية، متطلعاً لمزيدٍ من التعاون والتنسيق المشترك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية