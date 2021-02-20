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وزير : إنشاء منطقة لوجستية واستصلاح 10 الآف فدان في الوادي الجديد

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وزير التموين: إنشاء منطقة لوجستية واستصلاح 10 الآف فدان في الوادي الجديد وزير : إنشاء منطقة لوجستية واستصلاح 10 الآف فدان في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

06:27 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، أن الاتفاق الموقع بين وزارة التموين ممثل في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة الوادي الجديد وشركة "آورانج بي جلوبال" اليونانية يهدف لإنشاء مزرعة نموذجية على أحدث التقنيات وربط إنتاجها بمشروعات (صناعية – تجارية) لدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأضاف المصيلحي خلال التوقيع على العقد الذي شهده، اليوم السبت، أن هذا المشروع يشمل مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في استصلاح 50 ألف فدان، طبقًا للمراحل القادمة الموقعة في الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق يعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة بالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات والعمل على جذب استمارات اجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.

وأضاف أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان تضم أسواق تجارية ونصف جملة وتجزئة، ومصانع للتعبئة والفرز ومنطقة صناعية للصناعات الغذائية، ما يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار.

وشدد المصيلحي، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

يذكر أن وزارة التموين أسست على مدار الثلاث سنوات الماضية، العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات، حيث تم إنشاء 18 مشروعًا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة، وجاري تنفيذها حاليًا على أرض الواقع بمساحة 368 فدانًا بجانب طرح 8 فرص استثمارية جديدة، لتصل عدد المشروعات إلى 26 مشروعًا في 18 محافظة بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية.

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