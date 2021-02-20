أبها يجري فحص كورونا.. بعد مخالطتهم لاعبي الباطن

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للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها اليوم فحص كورونا ( COVID-19 ) للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بعد مخالطتهم للاعبي نادي الباطن في مباراة أبها والباطن والتي أقيمت مؤخراً ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مبارك الظفيري، نائب رئيس الباطن، أعلن، مساء أمس، عن تعرض 22 شخصًا في صفوفه، من بينهم 15 لاعبًا، للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما كشف الفحص الشامل الذي أجرته البعثة، عقب عودتها من مباراة أبها.



من جانبها عبرت إدارة أبها، عبر حساب الرسمي للنادي على "تويتر"، عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين بكورونا، من إداريي ولاعبي الباطن.

