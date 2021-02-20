أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

إطلالة ساحرة وغريبة لـ"سيرين عبدالنور" في جلسة تصوير جديدة

Print
إطلالة ساحرة وغريبة لـ"سيرين عبدالنور" في جلسة تصوير جديدة إطلالة ساحرة وغريبة لـ"سيرين عبدالنور" في جلسة تصوير جديدة

مصراوي Masrawy

06:09 م السبت 20 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهرت سيرين عبد النور، بإطلالة أنثوية جذابة ولكن غريبة عن ستايلها المعتاد حيث ارتدت فستانًا من قماش الشيفون باللون الأصفر المشجر، بفتحة مفتوحة بطول الساق، منتعلة حذاء من نفس اللون، وممسكة بيدها حقيبة باللون الأوف وايت.

اختارت سيرين أن تترك شعرها الناعم منسدلًا على كتفيها بانسيابية، ما يضفي للإطلالة نعومة، مستكملة بوضع لمسات من الماكياج الذي ركز على الألوان البنية ورسمة العين بالأيلينر لإبرازها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية