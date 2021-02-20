إطلالة ساحرة وغريبة لـ"سيرين عبدالنور" في جلسة تصوير جديدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهرت سيرين عبد النور، بإطلالة أنثوية جذابة ولكن غريبة عن ستايلها المعتاد حيث ارتدت فستانًا من قماش الشيفون باللون الأصفر المشجر، بفتحة مفتوحة بطول الساق، منتعلة حذاء من نفس اللون، وممسكة بيدها حقيبة باللون الأوف وايت.

اختارت سيرين أن تترك شعرها الناعم منسدلًا على كتفيها بانسيابية، ما يضفي للإطلالة نعومة، مستكملة بوضع لمسات من الماكياج الذي ركز على الألوان البنية ورسمة العين بالأيلينر لإبرازها.