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رئيس الليبية يؤكد سعيه لاستمرار التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة

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رئيس الحكومة الليبية يؤكد سعيه لاستمرار التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة رئيس الليبية يؤكد سعيه لاستمرار التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة

مصراوي Masrawy

06:07 م السبت 20 فبراير 2021

طرابلس - (أ ش أ):

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة اليوم السبت، سعيه لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع بعثة الأمم المتحدة لليبيا بما يخدم مصلحة جميع الليبيين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس ، بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش وفريقه الذي يضم كبار المسئولين في البعثة، وفقا لبوابة الوسط الليبية.

وتمحور اللقاء حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد اعتمادها ونيلها الثقة من مجلس النواب الليبي.

وعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنهجية المتبعة في عملية تشكيل الحكومة، على المبعوث الخاص إلى ليبيا.

وأكد دبيبة أنه سيحرص من خلال هذه المنهجية، على تنفيذ كافة الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة وتعزيز حالة السلام والاستقرار والتنمية، معبرا عن تفاؤله بإمكانية توظيف الإمكانيات والموارد التي "تتمتع بها ليبيا بما يخدم المصلحة الوطنية، وينفض الغبار عن الكثير من معالم الحضارة والمدنية التي تأثرت سلبا خلال السنوات الماضية بالأحداث السياسية والأمنية المختلفة".

كما تناول اللقاء الجوانب المتعلقة بكيفية الدفع بخارطة الطريق المتفق عليها إلى الأمام، وكذلك مناقشة مخرجات الاجتماعات التي عقدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع كل من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس والمجلس الأعلى للدولة، معبرا عن أمله في تغليب أعضاء مجلس النواب للمصلحة الوطنية من خلال عقد جلسة خاصة مكتملة النصاب للنظر في جدول الأعمال المنتظر إنجازه حسب مخرجات الحوار السياسي.

وفيما يتعلق بملفات التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد رئيس الحكومة عزمه على تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع البعثة، من أجل تبني استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

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مصراوي Masrawy

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