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الفيضانات تشل العاصمة الإندونيسية

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الفيضانات تشل العاصمة الإندونيسية الفيضانات تشل العاصمة الإندونيسية

مصراوي Masrawy

06:03 م السبت 20 فبراير 2021

جاكرتا - (أ ف ب)

شهدت أحياء كاملة وعشرات الطرق الرئيسية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم السبت، فيضانات على إثر أمطار غزيرة.

وتم إجلاء أكثر من 1300 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة بعد أن غرقت أجزاء من العاصمة تحت 1,2 إلى 1,7 متر من المياه.

وأظهر مشاهد مصورة رجال الإنقاذ يتنقلون على زوارق سعيًا لإجلاء مسنين وأطفال من منازل تغمرها المياه في مناطق بجنوب وشرق البلاد ومنيت بأضرار جسيمة. وغمرت المياه عشرات السيارات في الشوارع الغارقة بدورها.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للإغاثة يوسف لطيف إن الفيضانات نجمت عن تساقط أمطار غزيرة جدًا.

وأضاف لطيف لوكالة فرانس برس أن "غزارة الأمطار كانت قوية جدًا بسبب الأحوال الجوية السيئة في جاكرتا، ويتساقط المطر منذ ليل أمس". وأكد أن "أولويتنا هي للأولاد والأطفال وكبار السن".

ولم تسجل أي وفيات حتى الآن، كما قال.

جاكرتا مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة. وكثيرا ما تجتاحها الفيضانات في موسم الأمطار.

وتعرضت المدينة لبعض من أسوأ كوارث الفيضانات في سنوات في شهر يناير العام الماضي، بعد هطول أمطار تسببت بانجراف اتربة.

ولقي 67 شخصًا على الأقل حتفهم في جاكرتا ومدن مجاورة خلال تلك الكارثة، ووصلت مياه الفيضانات إلى الطابق الثاني لبعض المباني بعدما فاضت أنهار عن ضفافها.

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