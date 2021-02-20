أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المرصد: مقتل 21 عنصرا من داعش جراء غارات روسية في البادية السورية

Print
المرصد: مقتل 21 عنصرا من داعش جراء غارات روسية في البادية السورية المرصد: مقتل 21 عنصرا من داعش جراء غارات روسية في البادية السورية

مصراوي Masrawy

05:28 م السبت 20 فبراير 2021

لندن - (أ ش أ):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، جراء ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم في البادية السورية.

وقال المرصد السوري وفقا لقناة (سكاي نيوز) اليوم السبت إن "الطائرات الروسية شنت 130 غارة جوية على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر التنظيم في مواقع عدة في البادية" من شرق حمص وحماة وصولا إلى دير الزور؛ مما أسفر عن مقتل 21 عنصرا على الأقل من التنظيم، أكثر من نصفهم في شرق دير الزور.

جدير بالذكر أنه منذ إعلان القضاء على تنظيم داعش - قبل نحو عامين - وخسارته كافة مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط سوريا) ودير الزور (شرق سوريا) عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ومع ازدياد هجمات التنظيم في الآونة الأخيرة ضد الجيش السوري، تحولت البادية إلى مسرح للاشتباكات ترافقها غارات روسية، دعما للقوات السورية، تستهدف مواقع المقاتلين المتطرفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية