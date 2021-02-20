أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

والدة الضحية تُفجر مفاجأة.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة "

Print
والدة الضحية تُفجر مفاجأة.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة " والدة الضحية تُفجر مفاجأة.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة "

مصراوي Masrawy

05:27 م السبت 20 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 22 فبراير؛ لطلبات الدفاع.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أهم ما جاء في جلسة اليوم الذي بدأت بسؤال المحكمة للمتهم عن حضور محام معه ليرد:"مجاش وبطلب التأجيل لحين حضوره"، فيما قامت المحكمة بانتداب محامٍ له لحين حضور محاميه الأصيل.

واستمعت المحكمة، لأمر إحالة المتهم، وقال ممثل النيابة العامة، إن "القذافي" قتل المجني عليها نادين السيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد استدراجها إلى مكان الجريمة لحل خلافهم ووعدها بالزواج، وخنقها، إلى أن تأكد من مفارقتها الحياة، وحفر قبرها بحجرة بذات المسكن.

من جانبها قالت والدة الضحية، إن ابنتها نادين لم تكن على علاقة بقذافي، مشيرة إلى أن ابنتها مهاجرة لفرنسا للعمل هناك، "بنتي متقلتش ومكنتش على علاقة بقذافي".

وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما، وتخلص منها.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة- هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لتلك الجثامين و تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية