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اليمن: نعاني من تمرد جماعة عنصرية لا تؤمن بالحوار كأساس لحل الخلافات

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اليمن: نعاني من تمرد جماعة عنصرية لا تؤمن بالحوار كأساس لحل الخلافات اليمن: نعاني من تمرد جماعة عنصرية لا تؤمن بالحوار كأساس لحل الخلافات

مصراوي Masrawy

05:02 م السبت 20 فبراير 2021

اليمن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن بلاده تعاني من تمرد جماعة عنصرية لا تؤمن بالحوار كأساس لحل الخلافات واختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها على أبناء اليمن، وفي سبيل ذلك حشدت المليشيا الحوثية الأطفال إلى المتارس بدلا عن المدارس، وعملت على تغيير المنهج الدراسي لتلغيم عقول الأجيال بثقافة الموت والتطرف بدلا عن الحوار والسلام"

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في كلمته خلال مؤتمر "نموذج محاكاة الأمم المتحدة الأول في اليمن" اليوم السبت الذي تستضيفه مدينة المكلا لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من ١٠٠ شاب وشابة من مختلف المحافظات، يحاكون خلاله آلية عمل الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية كالجمعية العامة ومجلس الأمن والهيئات التابعة لها، بهدف زيادة وعي الشباب حول كيفية اتخاذ القرارات الدولية وتطوير ثقافتهم فيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية وحل النزاعات عن طريق الحوار.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المؤتمر يأتي بعد مرور أكثر من 7 سنوات على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وضع الأسس الحقيقية لبناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة والذي انخرط فيه الشباب والمرأة بنسب مهمة، وضمنت مخرجاته مشاركة فاعلة للشباب والمرأة في الحياة السياسية اليمنية وإدارة الدولة في سلطاتها الثلاث بنسبة لا تقل عن 30 % للمرأة ونسبة لا تقل عن 20% للشباب.

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