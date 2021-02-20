الكرملين: موسكو مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع واشنطن والاتحاد الأوروبي

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روسيا - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال بيسكوف، حسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن روسيا كانت ولا تزال مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونقوم بعمل الكثير من أجل ذلك، ونحاول حث محاورينا على إظهار الإرادة لتطبيع العلاقات، لكننا لا نتمكن من تحقيق ذلك في كل مرة، ولا نرى معاملة بالمثل في كل مرة، أو بالأحرى، لا نرى معاملة بالمثل مطلقًا.

وأضاف أن روسيا مضطرة إلى زيادة أنشطتها الهادفة إلى ضمان الحماية من الأعمال العدوانية لحلف الناتو الذي يعتبر روسيا خصما له ويقوم بشكل مستمر بإنشاء المزيد من بنيته العسكرية وتعزيزها بالقرب من الحدود الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة، إن روسيا تحاول إضعاف حلف شمال الأطلسي (الناتو) و"المشروع الأوروبي"، وتريد تقويض وحدة الأطلسي.