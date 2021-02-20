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لتطوير القيادات الشبابية.. توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية الأحزاب و"ويليس تاورز واتسون"

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لتطوير القيادات الشبابية.. توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية الأحزاب و"ويليس تاورز واتسون" لتطوير القيادات الشبابية.. توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية الأحزاب و"ويليس تاورز واتسون"

مصراوي Masrawy

04:41 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية استطاعت أن تقدم سياسية جديدة بتقديم 6 نواب محافظين و16 عضو مجلس شيوخ و32 عضو مجلس نواب، مضيفًا أن التنسيقية استطاعت أن تثبت وجودها في الشارع.

جاء ذلك خلال توقيع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية، المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وأضاف فتحي، خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة"، أن لجنة التدريب قدمت برنامج نواب من أجل يفيد النواب السابقون النواب الجدد، وأن لجنة التدريب نظمت خلال الفترة الماضية دورات تدريبية للنواب بعنوان "نواب تفيد مكاتب نواب"، و"نواب بتفيد مكاتب النواب"؛ لإفادة مساعدي النواب للتعامل مع الوزارات المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن التنسيقية توقع برتوكول تعاون مع شركة "ويليس تاورز واتسن"؛ وهي شركة استشارات رائدة عالميًّا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات، وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم، وتأسست عام 1828، ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم، وهدفها بناء القدرات في مختلف المجالات ولتقييم وتطوير القيادات الشبابية، متابعًا: "نفذنا شعار سياسة بمفهوم جديد على أرض الواقع؛ التنسيقية مصنع للقيادات الشبابية في ".

ومن جانبه، قال حامد مبروك، رئيس شركة "ويليس تاورز واتسون" في مصر، إن الشركة تعمل في استشارات الموارد البشرية على مستوى العالم، مضيفًا: "وإننا شاكرون لاختيارنا الشراكة في تدريب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وتابع مبروك: إننا سعداء أن نرى أدوات الاختيار الحديثة لتدريب البشر، ونأمل أن نساعد في الكثير من المجالات.

وشارك في المؤتمر الذي بدأ بالوقوف تحية للسلام الجمهوري في المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من نواب التنسيقية بمجلسَي النواب والشيوخ.

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