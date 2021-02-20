هل يُعتبر رسوبا.. ما نص المادة 80 من لائحة تنظيم الجامعات بشأن من يريد الاعتذار عن الامتحانات؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

ووافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات.

وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وفق القرار الصادر من رئيس الوزراء بتاريخ 4 يونيو 2015 والذي حمل رقم 1474 لسنة 2015 تم تعديل نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ليصبح كما يلي:

"لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقهم سنتين بالتقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية، في المقررات التي رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية".

"ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم، الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهاية والفرقة النهائية، بفرصتين إضافيتين للتقدم للامتحان من الخارج، وبالنسبة للكليات التي تكون مدة الدراسة بها 5 سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية".

"وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا، ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بعذر غير مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا".

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