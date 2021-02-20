21 قتيلًا من "داعش" في غارات روسية على البادية السورية

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130 ضربة جوية خلال 24 ساعة

قُتِل 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي بغارات روسية في مواقعهم بالبادية السورية؛ بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).

وأوضح المرصد أن الطائرات الروسية شنت 130 ضربة جوية على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر "داعش" في مواقع عدة في البادية، وأكثر من نصف قتلى التنظيم في شرق دير الزور.

وأضاف أن الغارات جاءت ردًّا على هجمات شنها التنظيم أمس، وأسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من المسلحين الموالين للنظام.

ومع ازدياد هجمات "داعش" في الآونة الأخيرة ضد النظام، تحولت البادية إلى مسرح لاشتباكات تُرافِقها غارات روسية دعمًا للنظام السوري، وتستهدف مواقع المقاتلين المتطرفين.