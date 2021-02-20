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بالصور.. مركز الملك سلمان يوزّع 10 آلاف كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في تعز والبيضاء

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بالصور.. مركز الملك سلمان يوزّع 10 آلاف كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في تعز والبيضاء

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2.800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2.800 أسرة.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 7.000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة.

وجرى توزيع 3.000 كرتون في مديرية ناطع، و4.000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7.000 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5.000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزّع 10 آلاف كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في تعز والبيضاء

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزّع 10 آلاف كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في تعز والبيضاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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