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زعيمة المعارضة البيلاروسية تسعى لتحقيق سويسري في ثروة لوكاشينكو

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زعيمة المعارضة البيلاروسية تسعى لتحقيق سويسري في ثروة لوكاشينكو زعيمة المعارضة البيلاروسية تسعى لتحقيق سويسري في ثروة لوكاشينكو

مصراوي Masrawy

04:16 م السبت 20 فبراير 2021

مينسك- (د ب أ):

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، مسؤولي إنفاذ القانون السويسريين إلى التحقيق في ثروة الرئيس أليسكندر لوكاشينكو، بحسب حوار نشرته صحيفة "لوتيمب" السويسرية، السبت.

وقالت تيخانوفسكايا إنها تعتزم السفر إلى سويسرا في مارس، حيث سوف تسعى أيضا للقاء مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، لطلب تحقيق دولي في احتجاز لوكاشينكو سجناء سياسيين، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة .

وقالت الصحيفة إن زعيمة المعارضة تأمل أن تساعد السويسرية في تأمين الإفراج عن ناتاليا هيرش وهي مواطنة سويسرية بيلاروسية مزدوجة الجنسية كانت قد تم القبض عليها خلا مسيرة في سبتمبر الماضي وتم سجنها .

وأقرت تيخانوفسكايا التي خسرت أمام لوكاشينكو في انتخابات متنازع عليها في أغسطس، أن مظاهرات المعارضة فشلت في الإطاحة بنظام لوكاشينكو.

وأدى لوكاشينكو الذي يتولى منصب الرئيس منذ 26 عاما، اليمين الدستورية لفترة ولاية سادسة في أيلول/سبتمبر الماضي.

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