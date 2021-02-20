أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

| أمين الفتوى يوضح هل تحديد نوع الجنين يعارض علم ما في الأرواح

Print
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل تحديد نوع الجنين يعارض علم ما في الأرواح | أمين الفتوى يوضح هل تحديد نوع الجنين يعارض علم ما في الأرواح

مصراوي Masrawy

04:15 م السبت 20 فبراير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، السبت، أن الولايات المتحدة لا تخفي نيتها في دعم أوكرانيا لبناء قدراتها الهجومية على الرغم من أنه لا يوجد أي تهديد على كييف.

وقال بيسكوف- وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إن "الولايات المتحدة لا تخفي عزمها الثابت على تقديم مساعدة شاملة لأوكرانيا في تعزيز إمكاناتها الهجومية وقدراتها العسكرية ومثل هذه المساعدة من أمريكا تصل إلى أوكرانيا".

وأشار بيسكوف إلى أن لا أحد يهدد أوكرانيا، قائلا: "الأمر بالعكس، فإن أصحاب الرؤوس الساخنة في أوكرانيا الذين ربما قد يكونوا وراء هذا القمع الداخلي ويتم تأليبهم لإظهار العدوانية، وهذا يتعارض مع كل شيء ولا يساهم بأي شكل من الأشكال في الاستقرار في قلب أوروبا".

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه تاران، تمسك بلاده بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومساعدة كييف.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية، ، دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

شبكة عيون الإخبارية