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مصراوي Masrawy

موسكو- أ ش أ:

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، اليوم السبت، تأكيد أول حالة إصابة بشرية بسلالة "إتش5إن8" من فيروس إنفلونزا الطيور في المختبر داخل مركز "فيكتور" العلمي.

وقالت بوبوفا في تصريحات إعلامية -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "أريد اليوم أن أبلغ عن اكتشاف علمي مهم قام به علماء المركز العلمي "فيكتور" التابع لـ "روس بوتريب نادزور"، حيث جرى تأكيد أول حالة إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور في روسيا" .

ونوهت بوبوفا أن العلماء حصلوا على المادة الوراثية لهذه الإنفلونزا من 7 موظفين يعملون في مزرعة دواجن في جنوب روسيا، حيث تم تسجيل التفشي بين الطيور الداجنة في ديسمبر 2020، وجرى تنفيذ جميع التدابير لحماية الناس والحيوانات في وقت قصير للغاية ولم يتطور الأمر أبعد من ذلك.

وأضافت المسؤولة الروسية أن "جميع الأشخاص السبعة الذين أتحدث عنهم، هم اليوم بحالة جيدة، والأعراض السريرية كانت خفيفة للغاية".