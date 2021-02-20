أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تأكيد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في

Print
تأكيد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في روسيا تأكيد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في

مصراوي Masrawy

04:15 م السبت 20 فبراير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، اليوم السبت، تأكيد أول حالة إصابة بشرية بسلالة "إتش5إن8" من فيروس إنفلونزا الطيور في المختبر داخل مركز "فيكتور" العلمي.

وقالت بوبوفا في تصريحات إعلامية -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "أريد اليوم أن أبلغ عن اكتشاف علمي مهم قام به علماء المركز العلمي "فيكتور" التابع لـ "روس بوتريب نادزور"، حيث جرى تأكيد أول حالة إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور في " .

ونوهت بوبوفا أن العلماء حصلوا على المادة الوراثية لهذه الإنفلونزا من 7 موظفين يعملون في مزرعة دواجن في جنوب روسيا، حيث تم تسجيل التفشي بين الطيور الداجنة في ديسمبر 2020، وجرى تنفيذ جميع التدابير لحماية الناس والحيوانات في وقت قصير للغاية ولم يتطور الأمر أبعد من ذلك.

وأضافت المسؤولة الروسية أن "جميع الأشخاص السبعة الذين أتحدث عنهم، هم اليوم بحالة جيدة، والأعراض السريرية كانت خفيفة للغاية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية