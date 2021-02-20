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أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي

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أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي

مصراوي Masrawy

04:06 م السبت 20 فبراير 2021

بغداد- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بمقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي في تفجير استهدف رتلا تابعا للواء 47 في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل- 100 كيلومتر كيلومتر جنوب بغداد.

ونقلت وكالة " شفق نيوز" عن المصدر قوله إن انفجار العبوة الناسفة أمس الجمعة في ناحية جرف النصر، شمالي محافظة بابل، على عجلة للحشد الشعبي أدت الى مقتل قيادي في كتائب حزب الله.

وأضاف المصدر أن القيادي أبو ياسر المعلم يشغل منصب قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله وأحد قياديي اللواء 47 التابع لهيئة الحشد الشعبي.

وأعلن في وقت مبكر تعرض اللواء 47 التابع للحشد الشعبي لاستهداف بعبوة ناسفة أدت إلى مقتل أحد منتسبي اللواء، دون الإفصاح عن هوية الضحية.

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