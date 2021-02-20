الأمن العام: ضبط 1839 تاجر مخدرات وتنفيذ نصف مليون حكم قضائي في أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1839 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 2019 متهم قرابة "طن حشيش _ بانجو _ واستروكس _ الهيروين"، و124380 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وحررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، 239157 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 39201 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و3564 موقف عشوائي.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 210 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 420 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 9 سائقين منهم، وتنفيذ 5012 حكم قضائي متنوع.

فحص 994 مركبة تبين مخالفة 304 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6166 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 476 سائق منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.