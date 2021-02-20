الداخلية X أسبوع.. ضبط 2554 قضية آثار و1149 قطعة سلاح ناري

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 682 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 5 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديرية أمن الجيزة، و 1149 قطعة سلاح ناري ، وكشف غموض 75 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 146 متهماً و تنفيذ 515097 حكم قضائي.

وفى مجال الأمن السياحي، ضبط 2554 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.