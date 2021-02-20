أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية

Print
جدة.. إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية جدة.. إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية
الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية

جدة.. إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها أمس, 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية ومحافظة رصدت خلالها نحو 228 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.
وأكدت مواصلتها الحملات الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

مجلس الوزراء القبرصي يناقش تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا

مجلس الوزراء القبرصي يناقش تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا

8 الصبح - تسجيل 633 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و39 حالة وفاة

8 الصبح - تسجيل 633 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و39 حالة وفاة

إصابة رئيس التشيك السابق بفيروس كورونا

إصابة رئيس التشيك السابق بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية