تعديل وزاري في ليسوتو يطيح بوزيري العمل والدفاع

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مصراوي Masrawy

ماسيرو- أ ش أ:

أجرى رئيس وزراء ليسوتو مويكيتسى ماجورو تعديلا وزاريا، هو الأول من نوعه منذ توليه منصبه خلال مايو 2020، تضمن إقالة وزيرة العمل وشئون التوظيف كيكيتسو رانتس ووزير الدفاع والأمن الوطنى برينس ماليهى، من منصبهما.

وذكرت رئاسة وزراء ليسوتو، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، السبت ، أن وزراء آخرين تبادلوا مناصبهم ضمن هذا التعديل الوزاري، وكان من بينهم: وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا تيسيل ماسيريبان، الذى تولى منصب وزير تنمية المشروعات الصغيرة والتعاونيات والتسويق، ووزير شئون الخدمة العامة سيمانو سيكاتل والذي تولي منصب وزير الصحة بدلا من موتلاتسى ماكليبو، الذي تولي منصب وزير شئون الغابات والحفاظ على الأراضي.

ولم يتم الكشف عن ملابسات إجراء هذا التعديل الوزارى، ولا سبب إقالة وزيرى العمل والدفاع من حكومة ليسوتو.