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تنفيذا لمبادرة "صنايعية ".. التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم لتشغيل منصة "إجادة"

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تنفيذا لمبادرة "صنايعية مصر".. التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم لتشغيل منصة "إجادة" تنفيذا لمبادرة "صنايعية ".. التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم لتشغيل منصة "إجادة"

مصراوي Masrawy

03:43 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بشأن تشغيل منصة (إجادة)، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بعنوان "صنايعية " التي تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن مثل النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الحرف.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في تشغيل المنصة الإلكترونية وتوفير البرامج التدريبية اللازمة للتحول الرقمي للمجتمع المصري وصنايعية مصر، بجانب توفير المحتوى التدريبي وتطويره.

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