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اختبارات قدرات الشهادات المعادلة.. 4 قرارات لـ "الأعلى للجامعات" اليوم

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اختبارات قدرات الشهادات المعادلة.. 4 قرارات لـ "الأعلى للجامعات" اليوم اختبارات قدرات الشهادات المعادلة.. 4 قرارات لـ "الأعلى للجامعات" اليوم

مصراوي Masrawy

03:36 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مجموعة من القرارات منها:

- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة) بالفرع.

- إطلاق مسابقة أفضل جامعة في العام الجامعي (2020 - 2021)، والتي ستضم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومسابقة أفضل جامعة في مجال المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، ومسابقة أفضل جامعة في الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

- أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

- إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر، وذلك للمساهمة في تفرغهم للعمل في مكافحة .

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