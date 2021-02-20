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الصحفيين : ١٤ مرشحا جديدا في اليوم الثالث لانتخابات التجديد النصفى

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الصحفيين : ١٤ مرشحا جديدا في اليوم الثالث لانتخابات التجديد النصفى الصحفيين : ١٤ مرشحا جديدا في اليوم الثالث لانتخابات التجديد النصفى

مصراوي Masrawy

03:34 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب و٦ من أعضاء المجلس في الانتخابات المحدد لها الخامس من مارس المقبل.

وأكد خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، أن اللجنة لم تتلق في اليوم الثالث أي طلبات للترشح على مقعد النقيب، ولكنها تلقت ١٤ طلبا للترشح على مقاعد العضوية، ليصل عدد المرشحين على العضوية حتى الآن ل٣٤ مرشحا.

وأوضح ميري أن المرشحين على مقعد فوق السن بلغ عددهم ٣، وهم محمد بهجت (الأهرام)، ومحمد خراجة (الأهرام)، وهيثم فوزي (الأهرام).

كما ترشح على مقاعد تحت ١٥ سنة، ١١ مرشحا هم: أحمد الدمرداش (أموال الغد)، وأحمد محفوظ (حر)، وداليا أبوشقة (مجلة الإذاعة والتليفزيون)، ودعاء النجار (الجمهورية)، وسامي عبد الراضي (الوطن)، وسامية فاروق (الوفد)، وسمية العجوز (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، وعلي حلبي (أخبار اليوم)، وعوني نافع (الدستور)، وكرم من الله السيد (مؤسسة أخبار اليوم)، ووليد صلاح (الدستور).

وأوضح ميري أن اللجنة تواصل عملها لتلقي طلبات الترشح حتى الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل.

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