الداخلية X أسبوع.. غلق 4442 محلًا مخالفًا و100ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 8405 قضية تموينية متنوعة، و1526 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 10677 أرجيلة، وغلق 4442 محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 100478 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 99674 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 804 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.