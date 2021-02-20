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وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى القصاصين بتكلفة 520 مليون جنيه

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وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى القصاصين بتكلفة 520 مليون جنيه وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى القصاصين بتكلفة 520 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

03:30 م السبت 20 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية التي تم إطلاقها 17 من فبراير الجاري تضم 3 مستشفيات و 22 وحدة ومركز طبي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات و 32 وحدة ومركز طبي، حيث يتم تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة على مرحلتين بإجمالي 12 مستشفى، و54 وحدة ومركز طبي بتكلفة بلغت 10.13 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، مستشفى القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني للوزيرة ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استمعت إلى شرح مفصل عن كافة أعمال التي تم الانتهاء منها، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتجهيزات 520 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز)، تمهيدًا لتشغيل المستشفى بالمرحلة الثانية للمنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار "مجاهد" إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، تضم 3 مستشفيات هي (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى أبو خليفة النموذجي)، كما تضم 22 وحدة ومركز طبي (حي السلام، الشهداء، الكيلو 2، الكيلو 11، عين غصين، أبو بلح، المنايف، السبع آبار الشرقية، الوصفية، أبو صوير المحطة، الرياح، الروضة، فايد، السعدية، التل الكبير، السلام والمحطة، العهدة، الظاهرة، المحسمة القديمة، الهيش، القنطرة شرق).

وتابع أن المرحلة الثانية تضم تضم 9 مستشفيات (القصاصين وجراحات اليوم الواحد، أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية، القنطرة شرق، القنطرة غرب، وأبو صوير، فايد) بالإضافة إلى مركز إعادة تأهيل الروماتويد والذي سيتم ربطه بمجمع الإسماعيلية الطبي، كما تضم 32 وحدة ومركز طب أسرة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، إن مستشفى القصاصين يضم مبنيين، من ضمنهم مبنى جار تطويره ورفع كفاءته، والآخر إنشاء جديد، لافتًا إلى أن المستشفى يضم 43 سرير، و3 غرف عمليات، و10 حضانات للأطفال ووحدة للجراحات التخصصية " نساء وتوليد"، ووحدة طوارئ يتم تجهيزها على أعلى مستوى نظرا لأهمية الموقع الجغرافي للمستشفى والذى يقع على محور 30 يونيه والمحاور الأخرى المؤدية لها.

ولفت "السبكي" إلى أن وزيرة الصحة، أشادت بمعدلات التنفيذ وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما شددت على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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