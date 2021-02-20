وزارتا التعليم توقعان مذكرة تفاهم لتشغيل منصة التعلم الإلكتروني

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبدالغفار ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور طارق شوقي، ممثلاً عن بنك المعرفة المصري.

وتنص المذكرة على تشغيل منصة (التعلم الإلكتروني)، وتقدم المنصة العديد من الخدمات المميزة، منها خدمات البرامج التعليمية المتخصصة، كما تضم نظاما موحدا للنشر العلمي للدوريات العلمية المصرية وفقًا للمعايير العلمية، كما تحتوي المنصة على نظم الامتحانات وبنك الأسئلة، الذي يتيح تحسين أداء الاختبارات عبر الإنترنت، باستخدام وحدة المراقبة الفائقة لمراقبة الامتحانات وأداء الطلاب.