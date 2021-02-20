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اكتشاف أول إصابات بـ"السلالة البرازيلية" من كورونا في السويد

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اكتشاف أول إصابات بـ"السلالة البرازيلية" من كورونا في السويد اكتشاف أول إصابات بـ"السلالة البرازيلية" من كورونا في السويد

مصراوي Masrawy

03:20 م السبت 20 فبراير 2021

ستوكهولم- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أنه جرى اكتشاف أول إصابات بـ "السلالة البرازيلية" المتحورة من المستجد في السويد.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت مقاطعة ريجن يافلبورج في بيان إنه جرى اكتشاف سلالة "بي.1" أمس الجمعة. وأوضح البيان أن الإصابات ليست مرتبطة بأي حالة سفر إلى البرازيل. وجار تتبع أصل حالات العدوى بشكل دقيق ومعمق.

وكانت السويدية أعدت الأسبوع الماضي تدابير جديدة تجعل من السهل إغلاق أجزاء من البلاد في ظل المخاوف من اندلاع موجة ثالثة من عدوى كورونا.

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