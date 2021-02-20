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"العدالة الإلكترونية" ضمن محاور اجتماع رؤساء الدستورية الأفارقة

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"العدالة الإلكترونية" ضمن محاور اجتماع رؤساء الدستورية الأفارقة "العدالة الإلكترونية" ضمن محاور اجتماع رؤساء الدستورية الأفارقة

مصراوي Masrawy

03:07 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بيانًا ختاميًا للاجتماع التحضيري الافتراضي للإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

وقالت المحكمة في بيانها إنها في يوم السبت 20 فبراير نظمت المحكمة الدستورية اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة التحضيرات الجارية لاستضافة اجتماع القاهرة السنوي الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية.

حضر الاجتماع رؤساء المحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية والمحاكم القاهرة من 40 دولة إفريقية وعدد من المراقبين الدوليين.

وأقر المشاركون أن اجتماعهم اليوم قد جاء في ظروف غير عادية أفرزتها النتائج المتولدة عن تفاقم جائحة كورونا والتي أصابت جميع دول العالم بطرق غير عادية لم يكن من الممكن تصورها في الماضي خاصة في مجالي التواصل والتعاون الدولي.

وثمن المشاركون في المؤتمر حرص بقيادة الرئيس ، رئيس الجمهورية على دعم استمرارية انعقاد اجتماع القاهرة رفيع المستوى دوريًا واستضافته تحت رعايته منذ عام 2017، وعلى ما جرت عليه التجربة في السنوات السابقة بالرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة.

وكذلك قدر المشاركون المجهودات التي تضطلع بها المحكمة الدستورية العليا المصرية والأمانة العامة لاجتماع القاهرة لتنظيم اجتماع القاهرة بشكل سنوي وتفعيل وضعه المؤسسي وفقًا لما انتهت إليه مقررات الاجتماعات السابقة.

وناقش الاجتماع الافتراضي في 20 فبراير 2021 عددًا من القضايا المحورية بما في ذلك أهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء الكارثي ومن أهمها "العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي".

وفي هذا الصدد، أكد المشاركون المحترمون على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولي لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذي فرضته الظروف الراهنة مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لضمان نظام للعدالة يتميز بالإنجاز والفاعلية.

كما رؤى أن يكون الموضوع السالف أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى عند انعقاده فعليا هذا العام في القاهرة.

وتوافق المشاركون على الإشادة بالدور الفاعل الذي يلعبه القضاة الأفارقة نساءً ورجالًا في تحقيق العدالة في ظل جائحة كورونا والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية تحت أي ظرف.

كما ناقش المشاركون موضوع مكافحة الإرهاب وشددوا على الدور الحاسم الذي تلعبه الهيئات القضائية الإفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض آثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة مواطنينا.

وأعرب المشاركون عن ترحيبهم بعقد اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى في القاهرة، خلال شهر يونيو 2021، في حالة رفع القيود عن حركة السفر الدولي وعهدوا إلى الأمانة العامة لاجتماع القاهرة بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن.

كورونا.. لحظة بلحظة

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