يومان للنظري و4 للعملي.. التعليم العالي تكشف نظام حضور طلاب الجامعات الترم الثاني

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه اليوم السبت، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المجلس، خلال الاجتماع، على الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.

ويتضمن هذا النظام أن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا.

وشدد المجلس على أن ذلك يخضع لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.