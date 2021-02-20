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غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي

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غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي
يستمر 3 أيام بمشاركة أكثر من ألف مرشد ومرشدة ومتحدثين دوليين متخصصين

غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي

تنطلق يوم غد الأحد الموافق 21 فبراير، فعاليات الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، بمشاركة أكثر من 1000 مرشد ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها، ويستمر لمدة ثلاثة أيام عبر (الدائرة الإلكترونية)، تتخللها عدد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية الافتراضية، بمشاركة واسعة من متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والإرشاد السياحي.

ويأتي "الملتقى" الذي تُنَظّمه الجمعية للإرشاد السياحي، تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر فبراير كل عام.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي، في تصريح له بهذه المناسبة: "أن الجمعية دأبت على تنظيم هذا الملتقى؛ بهدف الإسهام في تهيئة بيئة مناسبة للعاملين في المهنة والتسويق للمرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات والاستفادة من خبرات دولية، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة في هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن الجمعية تهدف لتأهيل أكثر من 13 ألف مرشد سياحي ومرشدة سياحية؛ لتلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام ٢٠٣٠؛ حيث أبانت وزارة السياحية أن العدد المتوقع للسياح في عام ٢٠٣٠، سيبلغ أكثر من 100 مليون سائح.

وقال البلوي: "إن هذا الأمر يضعنا أمام تحدٍّ لاستقطاب كفاءات سعودية لديها القدرة على تقديم المملكة كوجهة سياحية منافسة بأسلوب شيق ومهارات عالية وسلوك يعكس أخلاقيات ومبادئ المجتمع السعودي".

ودعا "البلوي" في ختام تصريحه المهتمين والمهتمات بالمبادرة، للتسجيل في فعاليات الملتقى عبر الرابط التالي:

sauditga.vfairs.com

وسيتم الإعلان خلال الملتقى عن الفائزين بجائزة التميز للإرشاد السياحي؛ حيث يتنافس على الجائزة ما يفوق الـ39 مرشدًا سياحيًّا ومرشدة سياحية، تم قبول 20 ملفًّا ممن انطبقت عليهم معايير المسابقة في الجمعية التي تضم 970 مرشدًا ومرشدة سياحية، يتحدثون أكثر من 12 لغة عالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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