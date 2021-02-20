أخبار عاجلة

اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين

Print
مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يومًا 105 مساجد تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم

إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين

‬نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بمنطقة الرياض، بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة عشر يومًا، 105 مساجد؛ تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله؛ وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض.. تم رصد خمس حالات إصابة كورونا في جامع بمحافظة المجمعة، وحالة واحدة في المساجد المتبقية بالمحافظات التالية: (القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء)، ومسجدين بمدينة الرياض؛ واحد منها بحي قرطبة، والثاني بحي أم الحمام.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة؛ ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ونوّهت الوزارة في ختام بيانها اليومي، بالتعاون المثمر من قِبَل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بالمساجد؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما بيّنت أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.

إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين

إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

شبكة عيون الإخبارية