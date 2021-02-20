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الصحة: سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاحات كورونا بكافة المناطق

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الصحة: سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاحات كورونا بكافة المناطق الصحة: سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاحات كورونا بكافة المناطق
مواصَلةً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين

الصحة: سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاحات كورونا بكافة المناطق

أكدت الصحة أنه سيتم التوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح فيروس (كورونا) لتشمل كافة مناطق المملكة، وذلك مواصَلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس (كورونا)، مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح، ومجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (325) حالة مؤكدة وتعافي (382) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2489) منها (510) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (374691) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (365745) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (3) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6457) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (38376) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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