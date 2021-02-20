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رسميا.. التعليم العالي: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات بالجامعات 27 فبراير

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رسميا.. التعليم العالي: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات بالجامعات 27 فبراير رسميا.. التعليم العالي: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات بالجامعات 27 فبراير

مصراوي Masrawy

02:47 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قرر المجلس الأعلى للجامعات بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وجه المجلس الشكر لجامعة حلوان لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وبحسب بيان، شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.​

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مصراوي Masrawy

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